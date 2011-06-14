Після ухвалення закону про держземкадастр реєструвати документи на землю будуть лише держоргани

Після ухвалення закону «Про державний земельний кадастр» Центр державного земельного кадастру буде реорганізовано або ліквідовано, а реєструвати документи на землю будуть місцеві відділення земельних ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

«З 1 січня 2011 року, не чекаючи, поки закон буде прийнято, все передано до районних відділів земельних ресурсів, реєстрація повністю йде там. Центр державного земельного кадастру зараз тільки допомагає, передає ці справи. Надалі, коли буде прийнято закон про державний земельний кадастр, Центр державного земельного кадастру буде реорганізовано або ліквідовано. Опікуватися цією справою будуть лише державні органи. У кожному районному відділенні земельних ресурсів будуть два-три реєстратори, які одержать спеціальні дозволи. Вони відповідатимуть за реєстрацію земельної ділянки. Ніяких підприємств не буде», - сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ додав, що зараз триває перехідний період з переходу на таку систему реєстрації документів на земельні ділянки

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів України чекає на ухвалення Верховною Радою закону «Про державний земельний кадастр» до липня поточного року.