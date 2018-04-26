«Все, що відбувається з Nemiroff, негативно впливає на інвестиційний клімат України»

Незважаючи на розбіжності між акціонерами компанії "Nemiroff", за підсумками 2010 року компанія показала хороші результати. Тим часом конфлікт акціонерів вийшов на новий виток і вже зачепив роботу заводу в Немирові (Вінницька обл.). Про те, що не поділили між собою акціонери найбільшої горілчаної компанії, розповідає голова наглядової ради компанії Nemiroff Олександр Глусь.

- Олександре Степановичу, як сьогодні працює підприємство Nemiroff у Вінницькій області?

- Сьогодні не працює жодна його виробнича лінія. Силове захоплення підприємства, ініційоване частиною акціонерів, призвело до повної зупинки виробництва. Зараз зупинка виробництва і загроза недоотримання бюджетом податків використовується ними як аргумент у спробі впливу на органи влади. Мета таких дій - «видавити» одного з акціонерів із бізнесу, щоб в майбутньому доодержати прибуток за рахунок його акцій від очікуваної вартості продажу компанії. А причиною тиску на органи влади є бажання отримати установчі документи і печатку підприємства від генерального директора Глусь А.С., що дасть опонентам можливість контролювати фінанси компанії, розпоряджаючись ними на свій розсуд. При цьому, в ЗМІ вкидаються повідомлення про нібито відновлення порядку на заводі і його стабільної роботи.

- За вашими словами, гендиректором підприємства залишається Алла Глусь. Водночас, Юрій Сорочинський, колишній глава юридичного департаменту компанії, стверджує, що гендиректором є він...

- Генеральним директором підприємства є Глусь А. С., згідно з рішенням суду від 28 квітня цього року. Що ж до Юрія Сорочинського, то він не є, як мінімум, незалежним менеджером, як це заявлялося раніше, оскільки багато років прямо чи опосередковано працював у структурах одного з акціонерів.

28 лютого 2011 в якості чергового способу тиску на партнера, частиною акціонерів було видано документ про зміну гендиректора ДП «УВК« Nemiroff»: замість Алли Глусь вони призначили Юрія Сорочинського. Для мене, найбільшого акціонера компанії (О. Глусь 25,04% акції, Б.Фінкельштейн 20%, Я.Грибов 20%, А.Кіпіш 17,49%, В.Кіпіш 17,49% - прим. Ред.), це стало повною несподіванкою. І на останньому засіданні акціонерів, яке відбулося 29 березня 2011 року, розглядаючи це питання, я скористався правом 25% + 2 акції заблокувати дану ініціативу.

Але вже 5 квітня, без проведення засідання акціонерів, приймається нове рішення про звільнення Алли Глусь та призначення Ю.Сорочинського, яке порушило не тільки угоду акціонерів, але й законодавство України. На виконання даного рішення Алла Глусь була звільнена.

Ми звернулися до суду, який визнав незаконним таке звільнення. І виніс судове рішення від 28 квітня 2011 про відновлення А.Глусь на посаді генерального директора, про що було зроблено відповідний запис до Держреєстру. Але через добу, в п`ятницю, за 5 хвилин до закінчення робочого дня, державний реєстратор, всупереч чинному рішенню суду, знову вносить в реєстр дані Ю.Сорочинського. Ми звернулися до правоохоронних органів із заявою оцінити дії реєстратора на відповідність його повноважень та вимогам законодавства. І Вінницький окружний суд визнав незаконними дії реєстратора, зобов`язавши останнього внести до Єдиного державного реєстру А.С.Глусь як генерального директора ДП «УГК Nemiroff». Але навіть після такого рішення генеральний директор не може потрапити на підприємство, щоб відновити його роботу.

- З якою метою держреєстратор здійснив цю незаконну перереєстрацію?

- Моїм опонентам, це дало довгоочікуваний привід почати дії, які можна оцінити як рейдерську атаку. Зокрема, вже 15 травня невідомі люди спортивної статури скоїли силове захоплення підприємства. Вони побили і викинули за територію підприємства заводську охорону, після чого туди зайшов т.зв. «Новий керівник» у супроводі представників приватної охоронної структури. Вони не допускають на завод Аллу Глусь, мотивуючи це тим, що в реєстрі вказаний інший генеральний директор, також від роботи відсторонено понад 40 фахівців і менеджерів компанії, що зробило неможливим здійснення виробничих процесів. У результаті, вперше за 19 років існування компанії, виробництво було зупинено. На підприємство не пропускали машини з акцизними марками, призначеними для партії продукції, що експортується до Росії; охорона не запускала автомобілі для завантаження або не випускала з підприємства машини з підакцизною продукцією, оплаченою нашими дистриб`юторами. Нам довелося викликати міліцію і податковий пост для розблокування охорони, яка перешкоджала здійсненню законної господарської діяльності підприємства.

- За словами ваших опонентів, рішення суду від 28 квітня 2011 щодо Алли Глусь стосувалося зовсім іншого звільнення. Ви можете прояснити, що конкретно визнав незаконним Немирівський суд?

- Коли приймалося рішення власника про усунення Алли Глусь з посади, вона перебувала на лікарняному. Її обов`язки в цей момент виконувала заступник генерального директора - Світлана Гладка. За процедурою і враховуючи особливості українського законодавства, рішення власника про звільнення або призначення зобов`язаний виконати генеральний директор або особа, яка виконує обов`язки гендиректора. Тобто, виконати рішення власника і звільнити Аллу Сигізмундівну, Світлана Гладка була зобов`язана, що вона і зробила 6 квітня 2011, підписавши відповідний наказ. Після цього А.Глусь звернулася до суду, яким визнав недійсним, таким, яке порушує законодавство України, рішення власника про усунення Алли Глусь від 5 квітня 2011 року. Крім того, судом було скасовано наказ про звільнення від 6 квітня 2011 року і прийнято рішення про негайне поновлення її на посаді генерального директора.

- Ви намагалися домовитися з вашими опонентами, не виносячи сміття з хати?

- Намагався і не один раз. Домовлятися - єдиний існуючий шлях сьогодні. Я протягом багатьох років закликав своїх партнерів до конструктивного і цивілізованого діалогу. Іншого легального виходу з ситуації не існує, а дії поза правовим полем в Україні сьогодні не проходять. Акціонери повинні визначитися з подальшими діями: вони можуть або продати свої акції мені, або купити мою частку акцій. Третій варіант - знову об`єднатися і рухатися вперед, що дуже складно в сьогоднішній ситуації. На жаль, зараз всі наші спроби до діалогу стикаються з повним неприйняттям такого способу вирішення проблеми моїми опонентами. Мабуть, у них є підстави припускати, що обрана ними тактика дасть результат. Але я впевнений: як тільки частина партнерів, що об`єдналася навколо цієї ідеї, зрозуміють, що видавити партнера з бізнесу не вийде, вони повернутися за стіл переговорів.

- Як давно з`явилися розбіжності між акціонерами компанії?

- На початку осені 2010 року, в пік сезону для нас (у цей період ми продаємо близько 30-40% від всього обсягу річного продукції). Ще перебуваючи в процесі продажу компанії, акціонери Яків Грибов і Анатолій Кіпіш почали розуміти, що вони не зможуть отримати за свої частки ту ціну, яку вони очікують, а отримають саме ринкову ціну, за якою на той момент оцінювалася компанія. Тому була спроба «взяти» цю різницю у мене. Коли така спроба не вдалася, почала блокуватися операційна діяльність підприємства: блокувалося повернення валютної виручки до України, не підписувалися великі експортні контракти, не затверджувалася оплата, постачальники електроенергії на підприємство і т.д. Коли ж і цей спосіб тиску виявився неефективним, з`явилися перші задуми про атаку на одного з партнерів.

- На сьогоднішній день компанія вийшла з процесу продажу?

- Так, компанія вийшла з процесу продажу, про це публічно заявили всі акціонери. Та й знайти сьогодні інвестора в ситуації, що склалася надзвичайно складно. На жаль, все, що відбувається сьогодні з Nemiroff, негативно впливає на інвестиційний клімат України, адже можливе рейдерство на одного з партнерів ставить під загрозу долю будь-яких інвестицій в нашій країні.

- Якою Ви бачите подальшу стратегію розвитку компанії "Nemiroff", враховуючи розбіжності акціонерів?

- Є різні варіанти подальшого розвитку компанії. Нами створена серйозна платформа бізнесу, яка дозволяє бути успішним при виборі кожної з подальших стратегій розвитку. Серед них: консолідація з великим міжнародним гравцем, створення власного портфеля брендів в інших категоріях алкоголю, об`єднання на рівні дистрибуції з великими компаніями і т.д. Такі кроки можуть дати можливість вийти із статусу монобренду, яким є Nemiroff; об`єднати дистрибуцію на різних ринках; перебудувати виробництво: випускати в Україну продукцію партнера, а на його підприємствах - наші напої. Але спочатку, безумовно, всім акціонерам необхідно зрозуміти, у якому складі і на яких умовах ми рухаємося далі.

- Дякую за інтерв`ю.

Розмовляла Ганна Ганіна.