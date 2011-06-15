Країни ЄС підтримали покриття аграріям 50% збитків через спалах кишкової інфекції

09:43, 15 червня 2011
Агро
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Країни Європейського Союзу підтримали пропозицію Єврокомісії покрити 50% збитків аграріїв, які постраждали у зв`язку зі спалахом небезпечної кишкової інфекції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було прийнято 14 червня.

Передбачається, що на покриття збитків буде направлено 210 млн. євро з бюджету ЄС.

Разом з тим остаточні цифри стануть відомі 22 липня - до того часу країни-члени ЄС мають підтвердити обсяги збитків, що підлягають компенсації.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала компенсувати 50% збитків, понесених аграріями, 8 червня.

Відшкодування збитків буде здійснюватися фермерам, що вирощують огірки, помідори, салат, кабачки і перець.

Тим часом у Німеччині кількість жертв кишкової інфекції вже зросла до 37 осіб.

Спочатку припускали, що переносником небезпечних бактерій є салатні огірки з Іспанії, але це припущення не підтвердилося. Потім фахівці заявили, що джерелом інфекції могла стати ферма в Нижній Саксонії, яка поставляє на ринки країни пророщену сою та інші злаки, що використовуються для приготування салатів і других страв.

Інфекцію викликала так звана ентерогеморагічна бактерія Escherichia coli (кишкова паличка). Бактерія E.coli часто присутня в кишечнику людей і теплокровних тварин. Більшість її штамів нешкідливі, але деякі штами, такі, як ентерогеморагічна кишкова паличка (EHEC), можуть викликати тяжкі хвороби харчового походження.

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