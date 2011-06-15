У Маріуполі зареєстровано ще один випадок захворювання людини на холеру

14 червня у м. Маріуполь Донецької області зареєстровано ще один випадок захворювання людини на холеру.

Як повідомляє прес-служба МНС, станом на 7 годину ранку 15 червня у м. Маріуполь з інфекційного відділення міської лікарні №4 виписано 12 осіб. Продовжують лікування 5 осіб хворих на холеру, із них 4 особи в інфекційному відділенні міської лікарні №4 та 1 особа в інфекційному відділенні Волноваської ЦРЛ. Перебіг захворювання – середнього та легкого ступенів тяжкості. Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, здійснюється активне виявлення хворих на гострі кишкові інфекції.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Донецькій області.