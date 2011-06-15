У Криму продовжили штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму наприкінці минулого тижня, продовжено на сьогодні - у регіоні місцями очікуються зливи, грози, град, пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

При цьому у лісах Криму 15-17 червня збережеться висока, місцями надзвичайна пожежна небезпека.

Управління МНС оголосило штормове попередження на 11-13 червня і просило жителів півострова і туристів утриматися від походів у гори і виходів у морі. Потім «штормове» продовжили на 14 червня.

У вівторок увечері в селищі Красногвардійське в результаті сильної зливи були підтоплені п`ять будинків і три домогосподарства. Рятувальники і працівники комунальної служби відкачали 860 кубометрів води.