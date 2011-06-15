У Вінницькій області в травні найбільше подорожчали овочі та фрукти, подешевшали - яйця та сало.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

На споживчому ринку області у травні 2011 року до квітня 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,2%.

На 1,7% подорожчав хліб, на 1,5% - рис, риба та продукти з риби, на 1,4% - цукор, на 1,25 - маргарин та інші рослинні жири, на 1,0% - кондитерські вироби з борошна, на 0,7% - м`ясо та м`ясопродукти. Подорожчала також морква, буряк, цибуля та гриби, які зросли в ціні на 5,3%. Картопля став дорожчою на 3,6%.

На 3,8% подорожчали фрукти, у тому числі яблука - на 7,2%, цитрусові - на 4,5%.

Водночас, масло вершкове подешевшало на 3,7%, молоко, сало та інші їстівні тваринні жири - на 3,9%, сир - на 4,5%, яйця - на 19,2%.

Овочі в цілому знизилися в ціні на 2,7%, серед яких капуста - на 14,8%, огірки, помідори - на 3,4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,2%, в т.ч. алкогольні напої - на 1,3%, тютюнові вироби - на 1,1%.

У сфері транспорту відбулося зростання цін на 2,7%, при цьому вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом збільшилася на 4,4%, бензин подорожчав на 2,3%.

На 4,8% зросли послуги зв`язку, в основному за рахунок підвищення на 5,2% вартості телефонних і телефаксних послуг.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, при цьому вартість 1 балону скрапленого газу для населення підвищилася на 3,3%, послуги з утримання та ремонту житла стали дорожчими на 2, 1%.

Індекс споживчих цін у Вінницькій області в травні 2011 року до квітня склав 100,5% (по Україні - 100,8%), з початку року - 104,4% (105,5%).