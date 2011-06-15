Україна відмовилася від допомоги РФ у боротьбі з холерою – Росспоживнагляд

Москва. Україна відмовилася від допомоги Росії в боротьбі з холерою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО сказав журналістам у Москві.

«Росія запропонувала Україні допомогу, ми готові були з Ростова поставити туди загін, спеціальну протиепідемічну бригаду, яка на місці проводила б обстеження. Зі сторони медиків ми знайшли розуміння, проте на політичному рівні допомога прийнята не була», - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

На його думку, офіційні дані щодо захворюваності на холеру в Україні недооцінені.

«За останніми даними, в Україні 16 хворих і шість носіїв холери, що явно недооцінено», - сказав він. При цьому він підкреслив, що Маріуполь, де зафіксовано спалах холери, велике місто з півмільйонним населенням на березі Азовського моря, до якого приїжджає багато відпочиваючих. Тому реальні цифри захворюваності можуть виявитися набагато вищими, додав він.

Г.ОНІЩЕНКО повідомив, що Росспоживнагляд веде постійний моніторинг ситуації, щоб не допустити завезення холери на територію РФ.