Ринок землі в Україні можна вводити після того, як сформується власник - експерт

Ринок землі в Україні можна вводити після того, як сформується власник землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин Сергій ТЕРЕЩУК.

“Нам потрібно сформувати господаря. Доки не буде сформований господар землі, про ринок неможливо говорити”, - сказав він.

С.ТЕРЕЩУК відзначив, що неможливо вводити ринок землі, оскільки на сьогодні ціна на землю не сформована. При цьому ціна не сформована тому, що немає власника землі і ринку. Тому, на думку С.ТЕРЕЩУКА, на сьогодні передчасно говорити про зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

У свою чергу, народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Катерина ВАЩУК вважає, що введення ринку землі з 2012 року – це найстрашніше, що можна зробити, оскільки на сьогодні не готове ні законодавство, ні селяни, ні громади.

К.ВАЩУК відзначила, що “ринок без участі держави – це ринок без правил і без прав”. На її думку, необхідно створити велику державну структуру, яка б купувала землю і далі нею розпоряджалася.

Президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО відзначив, що на сьогодні продаж землі можна порівняти з продажем повітря, оскільки не проведена інвентаризація, земля не виділена в натурі і часто власник землі не знає, де розташована його ділянка. На думку В.КЛИМЕНКА, перед відкриттям ринку землі необхідно провести повну інвентаризацію і паспортизацію земель, як це зроблено, наприклад, у Канаді, де централізовано, у комп`ютерних базах даних, зберігається повна інформація про кожну ділянку, її власників, якість землі тощо.

Крім того, за словами В.КЛИМЕНКА, в Канаді фермер не може продати землю іншому фермерові, а зобов`язаний продати свою землю державі. Як вважає В.КЛИМЕНКО, такий оборот землі дозволив би уникнути порушень на цьому ринку. При цьому він наголосив, що в такому разі має бути висока довіра громадян до держави, чого в Україні на сьогодні немає.

В.КЛИМЕНКО відзначив, що на даний момент не проведені розрахунки економічного впливу від введення ринку землі. За його словами, одночасний продаж великої кількості земельних ділянок може призвести до високої інфляції, від чого постраждають, насамперед, самі ж власники землі.

На завершення експерти наголосили, що сумніваються, що, включивши механізм ринку землі, уряд зможе розв’язати всі проблеми, які нагромадилися в аграрному комплексі.