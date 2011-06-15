У вересні проект земельної реформи планують направити на розгляд парламенту - президент

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що проект земельної реформи планується направити на розгляд Верховної Ради у вересні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив на нараді під час робочої поїздки у Вінницьку область.

«Вчора ми погодили і концепцію, і проект земельної реформи», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найближчим часом ці документи будуть розглянуті і протягом двох місяців в Україні відбудуться громадські обговорення.

«Липень-серпень ми будемо обговорювати, і кожна людина України зможе висловити свою думку з приводу земельної реформи, а вже у вересні ці закони будуть розглядатись у парламенті», - сказав Президент.

Він переконаний, що завдяки впровадженню земельної реформи власники паїв зможуть отримати справедливу ціну за оренду землі.

«Ця реформа дасть можливість власникам паїв, а їх близько 6,5 мільйона, отримати справедливу ціну за свій пай», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.