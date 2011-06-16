Парламент вніс зміни до законодавства щодо створення і діяльності фермерських господарств

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Земельного кодексу України.

Передбачено, що право на створення фермерського господарства має людина, у котрої є документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Також вносяться зміни до Закону “Про фермерське господарство”, відповідно до яких право на створення фермерського господарства має кожен дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.

Передбачено, що для отримання земельних ділянок для ведення фермерського господарства необхідно до заяви додати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики.