Завтра в Україні місцями очікуються короткочасні дощі та грози

Завтра вночі та вранці у північних і центральних областях України, вдень у східній частині, на крайньому заході та у Криму місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті до 32°; в Карпатах та горах Криму вночі 7-12°, вдень 14-19°.

У Київській області у п’ятницю вночі місцями невеликі короткочасні дощі, грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. У Києві Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води в Чорному морі 17-23°, в Азовському морі 23-25°; у Дніпрі біля Києва 23°.