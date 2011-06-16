Асортимент «Світоча» поповнився чотирма новинками у категоріях шоколадні плитки та вагові цукерки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Nestlé.

Згідно з повідомленням, у березні львівські кондитери запропонували українським споживачам шоколадну плитку «Молочний шоколад з лісовими горіхами та карамельною начинкою». Згодом колекція плиток поповнилася новим смаком «Молочний шоколад з ніжною м`якоттю кокоса».

Для шанувальників вагових цукерок «Світоч» також запропонував дві новинки. Перша з них – добре відомий з дитинства «Червоний мак», виготовлений за традиційною рецептурою, відродженої майстрами фабрики. Другим подарунком стали два смаки преміальних цукерок у ваговому форматі з колекції «Палітра Десерти» - ніжне тірамісу у чорному шоколаді та кокосовий крем у білому шоколаді.

Довідк УНІАН. Nestlé – найбільший виробник продуктів харчування у світі. Штат компанії налічує 280 тисяч працівників. Nestlé належать 449 заводів у 83 країнах. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2010 році 109 млрд. швейцарських фраків. Продукція Nestlé представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого і спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків, мінеральної та столової води, а також кормів для домашніх тварин. Крім виробництва продуктів харчування, Nestlé володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної і фармацевтичної промисловості.

Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. З тих пір компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року у Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». У кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»). В 2010 році ТОВ «Нестле Україна» придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».