Торгові обмеження МС загрожують Україні мільйонними збитками

Торгові обмеження з боку Митного союзу на цукор та горілку загрожують Україні збитками до 280 млн. дол.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ сказав урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН в рамках Петербурзького економічного форуму.

“Не домовились по цукру і горілці. Попередні розрахунки недопуску цих товарів на ринок Митного союзу загрожує втратою 224-280 млн. дол. Зараз цією проблемою ми займаємось”, - сказав В.МУНТІЯН.

Водночас, він наголосив, що ринок Митного союзу для України надзвичайно важливий, інакше продукцію машинобудування не пустять на ринок ЕС.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2010 року в рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Біларусі і Казахстану.

6 липня 2010 р. набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Біларуссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в Єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору в рамках Росії, Біларусі, Казахстану і України.