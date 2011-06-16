Ціна на зерно цього року може впасти нижче за собівартість – УАК

Ціна на зерно цього року може впасти нижче за собівартість, вважає президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УАК, за словами Л.КОЗАЧЕНКА, цього року селяни зберуть непоганий урожай зернових, проте одержати очікуваний прибуток для подальшого нарощування виробництва їм навряд чи вдасться.

Л.КОЗАЧЕНКО відзначив, що фермери не зможуть продати вирощену продукцію за ринковою ціною, бо новий Податковий кодекс не передбачає повернення ПДВ при експорті зерна, що зіб`є його ціну на внутрішньому ринку на 20%.

При цьому, додав Л.КОЗАЧЕНКО, новий закон про експортне мито на зерно обвалить середню ціну на зернові ще приблизно на 10%. "Ще одна проблема – це збільшення вартості портових зборів і, звичайно, перехідні залишки зерна, які перевищують поточного сезону 8 млн. тонн. Таким чином, ціна може бути нижчою за собівартість самого зерна, а втрати в ціні можуть досягнути більш як 35%", - констатував він.