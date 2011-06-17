Порошенко: наше зерно на 30 доларів дешевше, ніж у конкурентів, через адмінобмеження

Через те, що минулого року Україну пішла з зернового ринку, сьогодні українське зерно коштує на 30 доларів дешевше, ніж у конкурентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО під час візиту у Вінницьку область.

«У зв`язку з тим, що минулого року Україну пішла з ринку зерна, сьогодні українське зерно коштує на 30 доларів дешевше, ніж у конкурентів, а українських і російських виробників взагалі не допускають до тендерів у зв`язку з ненадійністю поставок, у зв`язку з адміністративним регулюванням. І, таким чином, через неповернення ПДВ, дисконти на українську продукцію і у зв`язку з адміністративними обмеженнями український селянин недоотримує від 80 до 100 доларів за тонну виробленого зерна. А знижки на паливо, на міндобрива, знижки на засоби захисту рослин ніхто не дає», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

Він також висловив переконання, що «тільки чітка координація дій між виробником і владою забезпечить зростання рівня життя людей».