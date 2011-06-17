Завтра у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків
18 червня у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, ярмарки пройдуть:
- у Голосіївському районі на вул. Конєва;
- у Дарницькому районі на Дніпровській набережній, 18 («Євробазар»);
- у Деснянському районі на вул. Курчатова;
- у Дніпровському районі на бульв. Праці;
- в Оболонському районі на пр. Оболонському, 23-43;
- у Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1;
- у Подільському районі на вул. Світлицького, 25;
- у Святошинському районі на вул. Семашка, 21;
- у Солом’янському районі на вул. Козицького;
- у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.
На ярмарках у широкому асортименті будуть запропоновані продукти харчування майже з усіх регіонів України.
За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках столиці.