Завтра у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків

18 червня у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, ярмарки пройдуть:

- у Голосіївському районі на вул. Конєва;

- у Дарницькому районі на Дніпровській набережній, 18 («Євробазар»);

- у Деснянському районі на вул. Курчатова;

- у Дніпровському районі на бульв. Праці;

- в Оболонському районі на пр. Оболонському, 23-43;

- у Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1;

- у Подільському районі на вул. Світлицького, 25;

- у Святошинському районі на вул. Семашка, 21;

- у Солом’янському районі на вул. Козицького;

- у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

На ярмарках у широкому асортименті будуть запропоновані продукти харчування майже з усіх регіонів України.

За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках столиці.