Угода між Україною та ЄС щодо ЗСТ є пріоритетом Польщі під час головування у ЕС - посол

Підписання до кінця 2011 року угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом є одною з головних цілей Польщі під час її головування у ЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, про це заявив новопризначений посол Польщі в Україні Генрік ЛІТВІН під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

"Для нас не було б кращого ефекту, якби під час нашого головування були підписані ці документи. Ми можемо сказати, що це одна з головних цілей нашого головування в ЄС", - відзначив Г.ЛІТВІН.

У свою чергу М.АЗАРОВ зазначив, що переговори про створення ЗСТ та підписання угоди про асоціацію перебувають на завершальному етапі, і Україна також розраховує на зміцнення співробітництва з ЄС під час головування Польщі.

Водночас М.АЗАРОВ підкреслив, що у переговорах про ЗВТ Україну не влаштовує квотний принцип доступу продукції українського сільського господарства на ринок ЄС. За його словами, запропонований розмір квот є надзвичайно малим і практично закриває доступ української аграрної продукції на ринок ЄС.

М.АЗАРОВ додав, що Україна не задоволена й тим, що фактично закривається доступ вітчизняних автоперевізників на європейський ринок. Він зазначив, що зараз на цьому ринку працюють близько 30 тис. вітчизняних автоперевізників, з яких 7 тис. вже зараз мають ліцензії ЄС на автоперевезення.

"Для нас це життєво важлива позиція. Ми не можемо змусити своїх людей припинити роботу на цьому ринку. Тут ми намагаємося досягти компромісу", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також запевнив польського посла у незмінності євроінтеграційного курсу України.

"Для нас важливо не лише на словах говорити про те, що ми маємо намір інтегруватись до ЄС, але й доводити свої слова справами. І ті реформи, які наш уряд проводить, вони саме є практичною інтеграцією нашої країни", - наголосив М.АЗАРОВ і додав, що уряд вже провів податкову реформу, у першому читанні прийнято пенсійну реформу, які наблизять Україну до європейських стандартів.

Сторони також домовилися активізувати співпрацю в межах міжурядової українсько-польської комісії з питань економічної співпраці.

Як повідомляв УНІАН, влада України та керівництво Євросоюзу сподіваються, що угода про асоціацію та ЗСТ між Україною та ЕС буде підписана в цьому році.

Піврічне головування Польщі у ЕС починається з липня 2011 року.