Клюєв: Митний союз не вводитиме бар'єри для українських товарів

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану не вводитиме бар`єри для українських товарів.

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у РФ в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Я думаю, що обмежень не буде», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, цього буде досягнуто шляхом переговорів.

Як повідомлялося, Росія переконує Україну вступити до Митного союзу РФ, Білорусі й Казахстану. При цьому Москва дає зрозуміти, що у разі створення Україною зони вільної торгівлі з ЄС Росія буде вимушена вжити заходів із захисту свого ринку. Відповідну угоду з Євросоюзом Україна має намір підписати до кінця цього року.

Україна заявляє, що не увійде до МС, але готова до співпраці з ним у форматі "3+1". Київ також прагне до створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.