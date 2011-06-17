У Держземагентстві створено Громадську раду

Сьогодні у Державному агентстві земельних ресурсів України відбулися засновницькі збори зі створення Громадської ради при відомстві на 2011-2013 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держземагентства.

Згідно з повідомленням, у зборах взяли участь 31 із 33 заявлених кандидатів на членство в Громадській раді. Уповноважені учасники заходу шляхом рейтингового голосування обрали до складу Громадської ради 21 представника громадськості.

Сформований склад Громадської ради буде затверджено наказом Держземагентства на основі протоколу засновницьких зборів.

У прес-службі уточнили, що Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, що створюється для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики.