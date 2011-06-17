У Черкаській області в травні найбільше подорожчали фрукти та овочі

На споживчому ринку Черкаської області в травні 2011 року найбільше подорожчали фрукти та овочі на 6% і 3% відповідно, а найбільше подешевшали яйця - на 18%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку Черкаської області в травні 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%. На 1,8-0,8% підвищилися ціни на цукор, безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби, продукти переробки зернових, м`ясо і м`ясопродукти, рибу та продукти з риби. Водночас, на 18,3% подешевшали яйця. На 7,7-0,8% знизилися ціни на тваринні жири, масло, олію, сири, молоко, кисломолочну продукцію.

Плата за каналізацію підвищилася на 4,3%, холодну воду - на 2,8%. У сфері охорони здоров`я ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 1,2%, діагностичні послуги стали дорожчими на 1,1%, стоматологічні послуги - на 0,8%.

Ціни на транспорт в цілому підвищилися на 1,9%, що в першу чергу викликано подорожчанням палива та мастил на 2,3%. Крім того, на 1,3% зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім транспортом. Подорожчання в сфері зв`язку на 2,6% головним чином пов`язане з підвищенням абонентної плати за користування телефоном на 14%.

Індекс споживчих цін в Черкаській області в травні 2011 року становив 100,5%, з початку року - 103,7%.