Янукович: з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі
19:35, 17 червня 2011Агро
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Братислава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Українсько-Словацькому бізнес-форумі у Братиславі.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, земельна реформа в Україні набрала незворотних обертів і на сьогодні вже підготовлено всю законодавчу базу для завершення реформи.
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