Янукович: з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі

Братислава . Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Українсько-Словацькому бізнес-форумі у Братиславі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, земельна реформа в Україні набрала незворотних обертів і на сьогодні вже підготовлено всю законодавчу базу для завершення реформи.