Завтра в Україні очікується дощова, але тепла погода

Завтра, 21 червня, в Україні очікується дощова, але тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі на Лівобережжі грозові дощі, місцями сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, вдень в західних, північних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній та східній частині 13-18°, вдень 20-25°, в Криму до 27°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Завтра у столиці та Київській області мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі по області 9-14°, вдень 20-25°; у Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Сьогодні, 20 червня, температура води в Чорному морі 19-24°, в районі Одеси 16°, в Азовському морі 24-26°, в Дніпрі біля Києва - 23°.