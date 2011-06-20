На Хмельниччині виявили 140 порушень у закладах громадського харчування та торгівлі

15:26, 20 червня 2011
Агро
0

Управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області виявило 140 порушень у закладах громадського харчування та торгівлі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відомства, у ході перевірок було встановлено, зокрема, що до користування газовим обладнанням балонами зріджених вуглеводних газів допущено персонал, який не пройшов відповідне навчання та інструктаж; приміщення, де встановлено газові прилади, не обладнані сигналізаторами до вибухової концентрації газу; не заведено експлуатаційний паспорт системи газопостачання.

Крім цього, зафіксовано, що доставка зрідженого вуглеводного газу в балонах здійснюється особами, які не пройшли навчання і не отримали спеціальний дозвіл на виконання цих робіт.

За результатами перевірок розпорядженням Управління Держгірпромнагляду призупинено експлуатацію 42 об’єктів, притягнуто до адміністративної відповідальності 10 посадових осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter