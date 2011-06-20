На Хмельниччині виявили 140 порушень у закладах громадського харчування та торгівлі

Управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області виявило 140 порушень у закладах громадського харчування та торгівлі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відомства, у ході перевірок було встановлено, зокрема, що до користування газовим обладнанням балонами зріджених вуглеводних газів допущено персонал, який не пройшов відповідне навчання та інструктаж; приміщення, де встановлено газові прилади, не обладнані сигналізаторами до вибухової концентрації газу; не заведено експлуатаційний паспорт системи газопостачання.

Крім цього, зафіксовано, що доставка зрідженого вуглеводного газу в балонах здійснюється особами, які не пройшли навчання і не отримали спеціальний дозвіл на виконання цих робіт.

За результатами перевірок розпорядженням Управління Держгірпромнагляду призупинено експлуатацію 42 об’єктів, притягнуто до адміністративної відповідальності 10 посадових осіб.