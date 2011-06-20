Медичні заклади Львівщини у змозі діагностувати кишкову інфекцію «е-колі» - ОДА

Медичні заклади Львівщини у змозі діагностувати кишкову інфекцію «е-колі».

Про це повідомили УНІАН у головному управлінні охорони здоров’я Львівської ОДА з посиланням на заяву начальника головного управління охорони Львівської ОДА Сергія ФЕДОРЕНКА.

«Небезпечна хвороба, котра вразила 14 країн Європи, США та Канаду в Україні поки що не зафіксована, - зазначив С.ФЕДОРЕНКО. – Однак, незважаючи на це, медичні заклади Львівщини перебувають у повній готовності до виявлення нового штаму кишкової інфекції. У Львівській обласній інфекційній лікарні є спеціальна бактеорологічна лабораторія, у якій можна провести повний спектр досліджень для виявлення збудника «е-колі», - зазначив він.

За словами начальника головного управління охорони здоров`я Львівської ОДА, нині посилено контроль за від’їздом іноземних туристів із країн, де небезпечний збудник уже виявлено: у пунктах перетину кордону, а також в аеропортах працюють санітарні пости, котрі перевіряють громадян, у яких різко погіршився стан здоров’я.

«Звісно, у літній період різко підвищується можливість захворіти кишковими інфекціями, - поінформував С.ФЕДОРЕНКО. - Цьому сприяє велика кількість свіжих овочів та фруктів, котрі люди куштують немитими і відразу на ринках. Так бути не повинно! Перед вживанням, усі овочі та фрукти слід ретельно мити у протічній воді. Крім цього, у цей період українці масово від’їздять до моря, де є теж небезпека захворіти на кишкову інфекцію».

*** Збудником гострої кишкової інфекції є паличка, яка може бути в організмі людини без будь-яких наслідків. Однак при певних несприятливих обставинах, ця паличка мутує і призводить до більш негативних побічних дій та навіть летальних випадків. На перший погляд, симптоми нової хвороби нагадують отруєння: нудота, загальна інтоксикація, слабкість у кінцівках. Однак згодом збудник призводить до змін у кровоносній системі людини, через що утворюються тромби, а це своєю чергою веде до ниркової недостатності. Однак збудник «е-колі» піддається лікуванню. Нині є велика кількість нових методик лікування, препаратів.

Невідомим досі штамом кишкової інфекції «е-колі» у світі уражені понад 4 тисячі людей, 40 із них померло від ускладнень.