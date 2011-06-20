В Україні зібрано перші 35 тис. тонн зерна - Мінагропрод

На сьогоднішній день в Україні зібрано близько 35 тис. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«На сьогоднішній день вже південні області почали жнива, почали робити обкоси. За нашою статистикою, ми перші 35 тис. тонн намолотили», - сказав він.

Щодо впливу погодних умов на врожайність зернових міністр зазначив, що певні природно-кліматичні умови, які були до початку цього тижня, викликали певну тривогу, «але потім прийшли дощі і ситуація збалансувалася в позитивний бік».

За оцінками міністра, суха і жарка погода вплинула на стан зернових.

«Десь буде врожайність ячменю і сої менше. Але в цілому, ці дощі, які прийшли, дали свій певний позитив», - уточнив він.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮКУ важко спрогнозувати обсяги урожаю зернових цього року.

«Яким буде прогноз урожаю? Думаю, що буде нормальний. Цифри не хочу називати. Ризиковано», - сказав міністр.