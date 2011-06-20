Кабмін схвалив законопроект про ринок земель

Кабінет Міністрів України в понеділок, 20 червня, схвалив законопроект «Про ринок земель».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Законопроект про ринок земель був сьогодні розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів, схвалений і найближчим часом піде на реєстрацію у Верховну Раду», - сказав він.

Міністр відзначив, що купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, відповідно до законопроекту, зможуть громадяни України, фермери і держава в особі або державного земельного банку або державного земельного фонду.

«Ми констатуємо, що ринок землі – це необов`язково продаж і, звичайно, необов`язково купівля», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що ринок землі діятиме тільки між громадянами України.

«Власник паю вносити частку до спільного підприємства з іноземцем не матиме права, фермер також не матиме права. При купівлі-продажу землі той, хто купує землю, повинен буде, згідно з українським законодавством, декларувати кошти, на які він купує землю», - пояснив він.

Згідно з прес-релізом Мінагропроду, в разі придбання земель вартістю понад 150 тис. грн. (25-30 га) покупець буде зобов`язаний декларувати джерела доходів, відповідно до закону «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».

Передбачається, що із введенням в дію обороту сільськогосподарських земель орендар з довгостроковою орендою землі зможе віддавати землю в заставу. При цьому існуватимуть обмеження для продажу сільськогосподарської землі українським і іноземним юридичним особам.

«Ми передбачатимемо, що право оренди буде правом застави для банку. Якщо орендар збанкрутіє, банк має право продати право оренди іншому орендареві або державі», - уточнив міністр.

Разом з тим планується, що державний земельний банк надаватиме пільгові кредити для придбання сільгоспземлі фермерами.

М.ПРИСЯЖНЮК також відзначив, що державний земельний фонд сконцентрує 6,6 млн. га сільськогосподарських земель, з яких 2,9 млн. га сьогодні перебувають у запасі і резерві за межами населених пунктів, 1,8 млн. га – відмерлий спадок,1,4 млн. га – невитребувані паї, близько 550 тис. га – колишні землі колективної власності.

Із введенням обороту ринку сільгоспземель міністр сподівається переконати власників земельних паїв не продавати землю.

«Ми розуміємо, що на сьогодні склалася така унікальна ситуація, до якої причетні всі ми, що за цей період ніхто не хоче завершення земельної реформи. Тому що власники земельних паїв думають, що вони здали землю в оренду і це їх земля, але орендарі, швидше, думають, по-іншому. Моє завдання сьогодні як міністра – не породити стихійного ринку сільськогосподарських земель. Ми зобов`язані переконати власника земельного паю, що продавати земельний пай немає жодної необхідності, а навпаки, завершення земельної реформи дає змогу стабільного доходу і стабільної власності», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він нагадав, що для завершення земельної реформи, крім закону про ринок земель, необхідно прийняти закони про державний земельний кадастр, про родючість сільськогосподарських земель, про консолідацію сільськогосподарських земель.

М.ПРИСЯЖНЮК розраховує, що Верховна Рада розгляне законопроект про державний земельний кадастр у другому читанні до кінця сесії.