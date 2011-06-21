У Волинській області в травні найбільше подорожчали морква, картопля і риба

У Волинській області на споживчому ринку в травні істотно зросли ціни на моркву, буряк, картоплю и цибулю.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Згідно з повідомленням, подорожчали також фрукти, риба та продукти з риби, свинина, макаронні вироби, цукор, хліб, продукти переробки зернових, тваринні жири (на 4,6-1,3%). Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали в середньому на 0,9%.

Водночас, знизилися ціни на огірки, капусту та помідори (на 28,7-12,3%). Подешевшали яйця (на 27,6%), молоко, сир, сметана, вершкове масло, олія (на 8,2-0,6%).

Серед комунальних послуг зросли тарифи на каналізацію та водопостачання (на 2,0% і 1,2% відповідно). У сфері охорони здоров`я подорожчали стоматологічні послуги (на 2,2%), послуги санаторно-курортних установ (на 0,8%), фармацевтична продукція (на 0,5%).

Ціни на транспорт зросли на 1%, що, в основному, викликано подорожчанням палива та мастил та проїзду в автодорожньому транспорті (на 2,4% і 1,0% відповідно).

Серед непродовольчих товарів подорожчали ювелірні вироби, газети й журнали, вироби зі скла, столовий посуд, предмети домашнього вжитку, домашній текстиль.

Індекс споживчих цін (інфляція) у Волинській області в травні 2011 р. становив 100,4% (в Україні - 100,8%), з початку року - 104,3% і 105,5% відповідно.