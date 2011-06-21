Передача лісів Держлісагентству буде завершена до кінця року

Передача лісів, які знаходяться у сфері управління Міністерства аграрної політики та Міністерства оборони, в підпорядкування Державного агентства лісових ресурсів України буде завершена до кінця поточного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

За словами голови Держагентства лісових ресурсів Віктора СІВЦЯ, передача лісового фонду Мінагрополітики і Міноборони в сферу управління Держлісагентства передбачена указом Президента № 801/2010 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони від 05 серпня 2010 року «Про невідкладні заходи із запобігання пожежній небезпеці в Україні» та протоколом № 35 засідання Кабінету міністрів від 23 травня 2011 року.

«Держлісагентство України готове прийняти в сферу свого управління цілісні майнові комплекси підприємств і окремі лісові масиви, які знаходяться у сфері управління Мінагрополітики та Міноборони. Ці відомства вже готують необхідні документи згідно з порядком передачі об`єктів права державної власності. Офіційне перепідпорядкування ми плануємо завершити до кінця цього року, оскільки маємо повну підтримку у вирішенні цього питання і з боку Президента України, і з боку уряду», - сказав В.СІВЕЦЬ.

Він зазначив, що питання про передачу лісів виникло ще в 2009 році з виходом розпорядження Кабінету міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1465-р «Про вдосконалення порядку управління лісовим господарством».

За даними прес-служби, на сьогодні в підпорядкуванні Держлісагентства знаходиться лише 68% від загальної площі земель лісового фонду України, а 17% - ліси Мінагрополітики, 2% - ліси Міноборони, 13% - ліси Мінінфраструктури, Мінекоресурсів, МНС, землі запасу, комунальні ліси тощо.

У відомстві зазначають, що розрізненість серед розпорядників призводить до того, що лісові масиви перебувають без нагляду й поза увагою представників влади. В результаті виникають проблеми незаконних вирубок лісового фонду країни, браконьєрства та лісових пожеж. Крім того, ні Мінагрополітики, ні Міноборони не займаються лісорозведенням і лісовідновленням.