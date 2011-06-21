Україна наполягатиме на отриманні квот на безмитне ввезення цукру до Росії

Україна наполягатиме на отриманні квот на безмитне ввезення цукру до Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Ми на всіх рівнях, на урядових зустрічах, на зустрічах міністрів, наполягатимемо, аби квота на безмитне ввезення цукру на територію Російської Федерації нам все-таки була надана», - сказав міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, він досі не розуміє, чому Росія виключила із зони вільної торгівлі цукор, адже для цього немає жодних підстав.

«Ми бачимо, що Росія імпортує велику кількість цукру, ми знаємо чітко, що у нас є зона вільної торгівлі, жодних зловживань чи реекспорту цукру не відбувалося. Введення такого мита немає підстав», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

У прес-службі Мінагропроду нагадали, що сьогодні на весь цукор, який ввозиться до Росії, встановлено ввізне мито в розмірі 330 доларів з тонни.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія під час переговорів у Москві не домовилися щодо відміни митного збору на імпорт українського цукру.

Нагадаємо, Україна з червня 2010 року обговорює питання про безмитне постачання до Росії цукру. Спочатку йшлося про квоту на 2011 рік в обсягу 300 тисяч тонн, а в вересні можливий обсяг квотування скоротився до 100 тисяч тонн.