Вміст нітратів у колодязній воді Кіровограда перевищує нормативи до 11-ти разів – СЕС

Практично усі колодязі Кіровограда мають високий рівень забруднення нітратами, що перевищує норму у 3-11 разів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Кіровоградській міській раді з посиланням на інформацію головного державного санітарного лікаря міста Івана КАСЬЯНЕНКА.

З початку року фахівцями служби зі 100 працюючих громадських колодязів відібрано 69 зразків води для лабораторного дослідження. У результаті встановлено, що 64 (93%) проби колодязної води не відповідають державним санітарним нормам і правилам за вмістом нітратів та санітарно-мікробіологічними показниками.

Санітарна служба Кіровограда здійснює щорічний моніторинг якості води у колодязях. У 2009 році для дослідження було взято 48 проб, перевищення допустимих норм по вмісту нітратів встановлено у 40 випадках. У 2010 році відхилення від норми виявлено у 19 з 32 проб води.

За інформацією І.КАСЬЯНЕНКА, незважаючи на застосовані торік заходи щодо покращення санітарного стану громадських колодязів (очистку та дезінфекцію), ситуація не змінилася.