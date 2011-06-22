Вміст нітратів у колодязній воді Кіровограда перевищує нормативи до 11-ти разів – СЕС

08:39, 22 червня 2011
Агро
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Практично усі колодязі Кіровограда мають високий рівень забруднення нітратами, що перевищує норму у 3-11 разів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Кіровоградській міській раді з посиланням на інформацію головного державного санітарного лікаря міста Івана КАСЬЯНЕНКА.

З початку року фахівцями служби зі 100 працюючих громадських колодязів відібрано 69 зразків води для лабораторного дослідження. У результаті встановлено, що 64 (93%) проби колодязної води не відповідають державним санітарним нормам і правилам за вмістом нітратів та санітарно-мікробіологічними показниками.

Санітарна служба Кіровограда здійснює щорічний моніторинг якості води у колодязях. У 2009 році для дослідження було взято 48 проб, перевищення допустимих норм по вмісту нітратів встановлено у 40 випадках. У 2010 році відхилення від норми виявлено у 19 з 32 проб води.

За інформацією І.КАСЬЯНЕНКА, незважаючи на застосовані торік заходи щодо покращення санітарного стану громадських колодязів (очистку та дезінфекцію), ситуація не змінилася.

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