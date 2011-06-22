У Тернопільській області ц.р. закладуть 25 га суничних плантацій

У Тернопільській області до кінця року закладуть 25 га суничних плантацій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це генеральний директор корпорації «Тернопільсадвинпром» Леонід САВЧУК поінформував голову Тернопільської облдержадміністрації Валентина ХОПТЯНА.

Він зазначив, що в Борщівському районі планують посадити суницю на площі 5 га, а в Заліщицькому - 20 га. Раніше Л.САВЧУК разом із представниками районної влади, керівником господарства «Маяк» села Поділля Володимиром ЛАНДЯКОМ і керівником підприємства ПП «Шиповський» Дмитром ЗОЛОТИМ взяли участь у міжнародному семінарі з питань вирощування суниці, який відбувся у Вінницькій області, де ознайомилися із сучасною технікою її вирощування, перспективними сортами і способами переробки врожаю.

Як повідомляв УНІАН, у квітні обласна рада затвердила програму нарощування обсягів виробництва плодів і ягід на 2011-2025 роки.

На даний час в області виробляється на рік 18,5 тис. т плодів і ягід, що складає 28,6% від потреби.

Програмою передбачено забезпечити область на рівні мінімальної норми споживання плодів і ягід, яка становить 64 кг на рік на одну людину. В області заплановано виробляти 70 тис. т плодів і ягід на рік.