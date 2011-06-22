У Вінницькій області збільшився продаж сільгосппродуктів на ринках

У Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у січні-травні 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, збільшилася на 7%, ціни зросли на 0,6%.

Про це повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

Ціни на продукти тваринництва скоротилися на 6,7%, їх продаж збільшився на 7,9%.

Продаж продуктів рослинництва збільшився на 4,9%, ціни зросли на 19,8%.

У січні-травні 2011 р., порівняно з січнем-травнем 2010 р., спостерігається зростання цін на борошняні вироби - на 40,1%, крупи - на 44,3%, овочі - на 16,5% (капуста свіжа подорожчала на 65%, цукор - на 6,5%, картопля - на 50%)

Молочні продукти подорожчали на 20%, а саме - молоко - на 9,1%, масло - на 67%, сир - 21,4%, сметана - на 20,9%.

Водночас, знизилися ціни на яйця на 10,4% і на м`ясопродукти - на 9,8%, у тому числі сало свиняче - на 37%, а телятина подорожчала на 8,4%.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках у січні-квітні 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, збільшилася на 12,7%, при зниженні цін на ринках на 2,5%.