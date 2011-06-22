МінАП прогнозує експорт зерна в 2011-2012 МР на рівні 20-25 млн. тонн

Обсяг українського експорту зернових у 2011-2012 маркетинговому році (МР) може становити 20-25 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ під час прес-конференції в Кабінеті міністрів.

При цьому він зазначив, що на сьогодні немає жодних передумов для обмеження експорту зерна.

За словами заступника міністра, наразі закупівлями українського зерна цікавиться низка країн Північної Африки, Близького Сходу, країни СНД і Прибалтики.

М.БЕЗУГЛИЙ також повідомив, що цього року врожай зернових в Україні може становити 45 млн. тонн.

«Все залежатиме від природно-кліматичних умов, і відхилення врожаю можливе як в один, так і в інший бік», - сказав він.

За інформацією міністерства, на сьогодні вже зібрано 100 тис. тонн озимого ячменю в Одеській, Миколаївській областях і Криму. Очікується, що вже наступного тижня почнеться масове збирання врожаю.

За даними МінАП, сьогодні посіви зернових культур становлять 15,7 млн. га зернових, із яких озимі - 8 млн. га. Посіви кукурудзи на зерно вперше перевищили рубіж у 3 млн. га і становлять 3,42 млн. га.

За прогнозами М.БЕЗУГЛОГО, врожай озимої пшениці буде на рівні понад 20 млн. тонн, із яких 60% становитиме продовольча пшениця.

Прогнозований урожай кукурудзи може бути на рівні 17 млн. т, гречки – 250 тис. т, ячменю – 8-9 млн. т.

У Мінагропроді впевнені, що цього року збір гречки, проса, вівса, рису та інших круп`яних культур гарантує забезпечення потреб населення, а також із цього обсягу можна буде зробити запаси на наступні роки.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня перед засіданням уряду міністр агарової політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що в 2011-2012 маркетинговому році Україна планує експортувати 19-20 млн. тонн зернових.

Проте 2 червня він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства України зменшило прогноз експорту зерна в 2011-2012 МР до 15-18 млн. тонн.