Україна і Китай реалізовують ряд спільних проектів в АПК – Присяжнюк

Україна і Китай реалізовують ряд спільних проектів у агропромисловому комплексі.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, поінформували УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами міністра, про збільшення інтересу Китаю до українського АПК свідчать декілька спільних проектів, остаточні деталі яких зараз узгоджують українська і китайська сторони. За інформацією М.ПРИСЯЖНЮКА, вже підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики і продовольства України і Міністерством сільського господарства Китайської Народної Республіки з питань спільного будівництва агротехнопарку. Зараз Мінагрополітики проводить роботу з визначення виконавців від української сторони.

Крім того, ведеться робота над проектами будівництва молочної товарної ферми на 3300 голів дійного стада у Чернігівській області, для фінансування якого було вирішено залучити кредитні кошти Промислово-торгового банку Китаю, і будівництва свинокомплексу із замкнутим циклом виробництва потужністю 24 тис. голів свиней на рік у Київській області за участю ВАТ «Китайська корпорація інжинірингу САМС».

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, вже розроблені і остаточно узгоджуються тексти меморандумів про співпрацю в галузі ветеринарної медицини і про співпрацю між Міністерством аграрної політики України і Урядом провінції Ляонін КНР у галузі сільського господарства.

«Зараз товарооборот між нашими країнами порівняно невеликий, проте останнім часом він має постійну тенденцію до зростання. Перспективи українсько-китайської співпраці, зважаючи на потенціали наших країн, величезні», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, позитивним моментом двосторонньої співпраці є домовленість про створення українсько-китайської підкомісії, засідання якої заплановане на вересень цього року в Китаї.