Закон про введення мит на експорт зерна опубліковано в офіційній пресі

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур» опубліковано в газеті «Голос України».

Згідно з документом, ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю і суміш пшениці і жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Закон набуває чинності з 1 липня 2011 р. Ця норма діє до 1 січня 2012 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня ухвалила Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур». Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня направили відкрите звернення до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни у цінах, які склалися на даний момент, втратять, щонайменше, 6 млрд. грн.", - заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.