Південні регіони розпочали збирання озимого ячменю - Мінагропрод

В Україні в південних регіонах розпочато збирання озимого ячменю.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства Україні.

Згідно з повідомленням, озимий ячмінь за даними на 21 червня обмолочено на площі 26,7 тис. га, намолочено 82,3 тис. тонн зерна при врожайності 30,8 ц / га (у 2010 р. 26,7 ц / га).

Відзначають, що в 2011 році збору підлягає 12,8 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур та ріпаку.

У Міністерстві нагадали, що посівна площа під урожай поточного року становить 26,7 млн. га - на рівні минулого року. Зерновий клин розміщений на площі 15,7 млн. га (на 443 тис. га більше 2010 р.), що становить 58% у структурі посівних площ і відповідає науково-обґрунтованим рекомендаціям.

Озимі зернові культури збереглися на площі 8 млн. га. Ярові зернові і зернобобові культури посіяні на площі 7,7 млн. га, що становить 102% до прогнозу і на 187 тис. га більше проти відповідного періоду минулого року. Кукурудза на зерно посіяна на площі 3,4 млн. га або 109% до прогнозу, що на 750 тис. га більше проти 2011 року. Гречка посіяна на 297 тис. га або 95% прогнозу, що на 85 тис. га більше, ніж на цю дату торік. Просо посіяно на 153 тис. га, що становить 108% до прогнозу і майже на 50 тис. га більше проти попереднього року. Цукрові буряки посіяно на площі 548 тис. га (99%), що на 63 тис. га більше проти минулого року. Соняшник посіяно на 4,2 млн. га (119%). Соя посіяна на 1,1 млн. га (98%), що майже на 147 тис. га більше проти минулого року.

Овочеві культури посіяні на площі 545 тис. га (103% до прогнозу). Картопля посаджена на 1,4 млн. га або 100% прогнозу.