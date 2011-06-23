Посушливий період на початку червня негативно позначився на стані посівів зернових. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, у другій половині травня і першій декаді червня в Україні складалися несприятливі агрометеорологічні умови для формування повноцінного урожаю ранніх зернових колосових. «Тривалий посушливий період зумовив нерівномірний розвиток ярових культур і прискорив на півтора-дві тижні проти середніх багаторічних показників фенологічний розвиток усіх сільськогосподарських культур, що негативно вплине на майбутній урожай», - наголошується у повідомленні.

На багатьох площах до 10 червня сталося погіршення стану посівів, відзначалося засихання нижнього листя і стебел озимих культур, пошкодження листя шкідниками, на окремих площах зафіксовано пустоколосицю (до 10-15%), неповне наливання і щуплість зерна.

Пом`якшення умов агрометеорології відбулося у період 10-13 і 19-20 червня, коли майже по всій території країни пройшли ефективні дощі, знизилася температура повітря і підвищилася відносна вологість повітря. В окремих місцях центральних і східних областей кількість опадів перевищила місячну норму. У зв`язку з цим стан посівів сільськогосподарських культур поліпшується, зазначають у Мінагропроді.