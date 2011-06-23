У червні лінійка ТМ «Славутич ICE» поповнилася новим смаком «Славутич ICE Mix Журавлина».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, мікс заснований на легкому світлому пиві і натуральному соку журавлини.

«Славутич ICE Mix Журавлина» випускається у банку 0,5 л з характерним дизайном для даної серії - стильним «льодовим» контуром. Вміст алкоголю в продукті - не менш як 3,5%, а щільність - 13,7%. Пивна основа для міксу виготовляється за технологією холодної фільтрації, що дозволяє отримати оригінальний смак Ice Beer. Розливається напій на Київському заводі «Славутич», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Власником компанії ПАТ ПБК «Славутич» є Carlsberg. Carlsberg - найбільша в Північній і Східній Європі та четверта в світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем із 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ПАТ ПБК «Славутич», заводи якого розташовані в Запоріжжі, Києві та Львові. В Україні компанія представляє пиво та безалкогольні напої таких торгових марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».