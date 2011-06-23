В Україні очікується ускладнення погодних умов - зливи, температура знизиться на 6-12°

24-26 в Україні очікується ускладнення погодних умов: грозові дощі, зливи і поступове зниження температури.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, 24-26 червня очікуються несприятливі погодні умови: 24 червня у західних, північних, вдень і в центральних областях, 25-26 червня в Україні пройдуть грозові дощі, місцями сильні дощі та зливи, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, на заході до 24 м/с.

Також очікується поступове зниження температури, починаючи з західних областей, на 6-12°. 27-28 червня утримається дощова прохолодна погода.