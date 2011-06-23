Кінах презентував у Харкові «Інноваційну аграрно-промислову групу»

Сьогодні в Харкові відбулася презентація агропромислової асоціації «Інноваційна аграрно-промислова група».

Як передає кореспондент УНІАН, нове агропромислове об'єднання було презентовано на засіданні круглого столу на тему «Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України» за участю президента Українського союзу промисловців і підприємців, голови наглядової ради асоціації «Інноваційна аграрно-промислова група» Анатолія КІНАХА і голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА.

За словами А. КІНАХА, асоціація на основі об'єднання зусиль держави, влади і працівників реального сектора економіки ставить за мету виробити "чіткі стратегії подальшого розвитку аграрно-промислового комплексу в контексті реформування сучасних земельних відносин».

«Головне завдання - знайти ті механізми державно-приватного партнерства, об'єднати можливості влади, інтелекту, суспільства, щоб на цій основі створювати ефективну законодавчо-нормативну базу і формувати всі складові подальшого розвитку економіки України. Я впевнений, що тільки коли об'єднаються зусилля, воля, інтелект держави і суспільства, ми досягнемо великих результатів », - сказав він.