Підприємства АПК Вінницької області отримали 395,7 млн. грн. кредитів

Підприємства агропромислового комплексу Вінницької області у січні-травні 2011 року отримали 395,7 млн. грн. кредитів, що майже в 6 разів або на 338 млн. грн. більше ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації.

За повідомленням, із загальної суми кредитів 159,7 млн. грн. надано сільгоспвиробникам, що у 2,5 рази або на 101,2 млн. грн. більше ніж за 5 місяців 2010 року.

Заборгованість за кредитами АПК станом на червень 2011 року склала 601,8 млн. грн., У тому числі прострочена заборгованість - 30,2 млн. грн., Пролонгована - 124,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємства агропромислового комплексу Вінницької області в 2010 році отримали 263,1 млн. грн. кредитів, що на 7,3% або на 17,9 млн. грн. більше ніж у 2009 році. У січні-квітні підприємствам АПК надано 336,1 млн. грн. кредитів, що в 5,6 разів або на 276,2 млн. грн. більше ніж за аналогічний період 2010 року.