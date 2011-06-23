Колесніков: цього року в Україну не буде квот на продаж зерна

У 2011 році в Україні не буде квот на продаж зерна. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ в рамках бізнес-форуму в Парижі "Українські зустрічі-2011», повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Цього року в Україні не буде ніяких квот на продаж зерна. Ринок буде вільним », - підкреслив він.

Говорячи про перспективи розвитку сільського господарства в Україні, віце-прем'єр-міністр зазначив, що вже у вересні-жовтні 2011 року очікується прийняття закону «Про землю», який буде забороняти продаж землі іноземцям. «Разом з тим не виключена можливість надання земельних ресурсів в оренду іноземним інвесторам на термін до 50 років», - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.

Нагадаємо, Верховна Рада України 19 травня ц.р. прийняла Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур». Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.

Українські аграрні організації 24 травня ц.р. звернулися з відкритим зверненням до Президента України В. ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно. "За підрахунками експертів, якщо цей закон вступить в силу, то селяни в цінах, які склалися на поточний момент, втратять принаймні 6 млрд. грн.", - Заявив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.