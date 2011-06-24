Для формування державного продовольчого резерву Аграрний фонд закупив 860 тис. тонн зерна нового врожаю через оператора ТОВ "Хліб Інвестбуд". Про це УНІАН повідомила прес-служба АФ з посиланням на слова генерального директора фонду Сергія Хорошайлова.

«До формування державного інтервенційного фонду ми приступили ще в березні, користуючись механізмом форвардних закупівель зерна. У цій програмі взяли участь близько 1200 сільськогосподарських підприємств з усіх областей України. Їм вже виплачено 70% вартості укладених контрактів. Залишок суми вони отримають після поставки зерна на сертифіковані елеватори», - зазначив С. Хорошайлов.

За його словами, загальний обсяг фінансування, передбачений урядом для формування державного інтервенційного фонду в 2011/12 маркетинговому періоді, становить 7,2 млрд. грн, що перевищує сукупний обсяг такого фінансування за три попередні роки.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду в 2011/12 маркетинговому періоді», для формування продовольчого резерву в цьому році буде здійснено закупівлю 1050 тис. тонн пшениці, 90 тис. тонн жита, 40 тис. тонн ячменю, 35,28 тис. тонн гречки, 30 тис. тонн кукурудзи, 247,6 тис. тонн цукру-піску.

Нагадаємо, ТОВ «Хліб Інвестбуд», структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації Україні, заявляло про плани закупити для Аграрного фонду 895 тис. тонн зерна за форвардними контрактами.

«Хліб Інвестбуд» в статусі єдиного виконавця провів поставку зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду. «Ціна угоди становить 1,55 млрд. грн. Ним передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м'якої 2-4 класу більш 786 тис. тонн, жита 1-3 класу - 99 тис. тонн і гречки - 10 тис. тонн », - заявляли в компанії.