Аграрний фонд закупив 860 тис. тонн зерна нового врожаю
Для формування державного продовольчого резерву Аграрний фонд закупив 860 тис. тонн зерна нового врожаю через оператора ТОВ "Хліб Інвестбуд". Про це УНІАН повідомила прес-служба АФ з посиланням на слова генерального директора фонду Сергія Хорошайлова.
«До формування державного інтервенційного фонду ми приступили ще в березні, користуючись механізмом форвардних закупівель зерна. У цій програмі взяли участь близько 1200 сільськогосподарських підприємств з усіх областей України. Їм вже виплачено 70% вартості укладених контрактів. Залишок суми вони отримають після поставки зерна на сертифіковані елеватори», - зазначив С. Хорошайлов.
За його словами, загальний обсяг фінансування, передбачений урядом для формування державного інтервенційного фонду в 2011/12 маркетинговому періоді, становить 7,2 млрд. грн, що перевищує сукупний обсяг такого фінансування за три попередні роки.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про затвердження обсягів формування державного інтервенційного фонду в 2011/12 маркетинговому періоді», для формування продовольчого резерву в цьому році буде здійснено закупівлю 1050 тис. тонн пшениці, 90 тис. тонн жита, 40 тис. тонн ячменю, 35,28 тис. тонн гречки, 30 тис. тонн кукурудзи, 247,6 тис. тонн цукру-піску.
Нагадаємо, ТОВ «Хліб Інвестбуд», структурний підрозділ Державної продовольчо-зернової корпорації Україні, заявляло про плани закупити для Аграрного фонду 895 тис. тонн зерна за форвардними контрактами.
«Хліб Інвестбуд» в статусі єдиного виконавця провів поставку зерна на умовах форвардних закупівель для Аграрного фонду. «Ціна угоди становить 1,55 млрд. грн. Ним передбачено поставити Аграрному фонду пшениці м'якої 2-4 класу більш 786 тис. тонн, жита 1-3 класу - 99 тис. тонн і гречки - 10 тис. тонн », - заявляли в компанії.