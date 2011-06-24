«Славутич» почав випуск яблучного сидру Somersby

Компанія «Славутич», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв в Україні, в червні почала випуск натурального яблучного сидру Somersby.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляється, що в Україні цей напій випускається за ліцензією Carlsberg Group.

У компанії відзначили, що в Україні сегмент сидрів тільки формується. «Ринок сидру успішно розвивається в Європі, в Україні ж цей продукт поки мало представлений. Проаналізувавши поточні тенденції, ми зробили висновок, що категорія сидрів дуже перспективна», - додала менеджер з маркетингу компанії «Славутич», Carlsberg Group Олена ДЖАГАРЯН.

Довідка УНІАН. Власником компанії ПАТ ПБК «Славутич» є Carlsberg. До складу групи Carlsberg в Україні входять: ПАТ ПБК «Славутич», заводи якого розташовані в Запоріжжі, Києві та Львові. В Україні компанія представляє пиво та безалкогольні напої таких торгових марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».