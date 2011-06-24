Рясні дощі покращили ситуацію з посівами зернових – Мінагропрод

Рясні дощі покращили ситуацію з посівами зернових культур в Україні.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

У повідомленні зазначається, що впродовж другої декади червня сталася зміна умов агрометеорології. «Зниження температурного фону і рясні дощі змінили ситуацію на краще, на багатьох площах припинилася посуха і сталося поповнення запасів вологи в грунті до добрих і оптимальних значень», - говориться в повідомленні.

Що стосується стану посівів, то, за даними міністерства, озимі зернові культури на більшості площ досягли молочної, в південних областях і в Криму – воскової і повної стиглості, що на 1-2, в північно-східних областях – на 3 тижні раніше багаторічних термінів. Стан рослин переважно добрий і задовільний.

Стан посівів озимого ріпаку переважно задовільний.

Стан посівів ярої пшениці та вівса задовільний, але на окремих площах північно-східних областей - незадовільний.

У кукурудзи продовжується листоутворення і накопичення рослинної маси. Стан посівів переважно добрий і задовільний.

Стан посівів проса і гречки добрий і задовільний.

Стан посівів цукрового буряку переважно добрий і задовільний.