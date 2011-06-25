На Буковині через негоду знищено 600 га озимої пшениці та 607 га цукрових буряків

Вчора сильні пориви вітру та дощі з градом завдали збитків шести населеним пунктам Заставнівського району Чернівецької області. Як повідомляє прес-служба МНС, знищено 600 га озимої пшениці, 607 га цукрових буряків, 76 га сої, пошкоджено 130 га приватних присадибних ділянок, розмито 10 км 860 м гравійного покриття на місцевих дорогах.

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