У РФ площа природних пожеж зросла утричі порівняно з минулим роком

У Росії площа природних пожеж зросла утричі порівняно з минулим роком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

«Усього з початку пожежонебезпечного періоду 2011 року на території Російської Федерації виникло 13 579 вогнищ природних пожеж (за аналогічний період минулого року – 13 285 вогнищ, збільшення в 1,02 разу) на загальній площі 846 589,89 га (за аналогічний період минулого року – 278 430,64 га, збільшення в 3,04 разу), - йдеться у повідомленні.

На території РФ за добу виникло 57 вогнищ на площі 4 133,06 га, загашено 74 вогнища на площі 3 718,31 га. З урахуванням раніше виниклих пожеж продовжують діяти 113 вогнищ (зокрема 2 великих), площа активного горіння – 207,85 га, локалізовано – 7 151,65 га.

За інформацією міністерства, найскладніша ситуація з пожежами складається на території Красноярського і Забайкальського країв, Іркутської області, республіках Комі і Бурятія. З урахуванням прогнозу, найскладніша ситуація збережеться в Республіці Саха (Якутія), Калмикія, Бурятія, Забайкальському краї, Іркутській, Оренбурзькій, Саратовській, Астраханській, Липецькій, Орловській і Воронезькій областях.