Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Завтра в Україні очікуються дощі, місцями грози, вдень у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях та в Криму сильні дощі, в окремих районах град, лише у західних областях місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, на сході південний, 7-12 м/с, у південній частині, центральних та східних областях місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с, на півдні 25-28 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, на заході місцями 7-9°, вдень 16-21°; у Криму та східній частині вночі 14-19°, вдень 23-28.

У Київській області у неділю часом дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 19-24°, в районі Феодосії 16°, в Азовському морі 25-26°, у Дніпрі біля Києва 22°.