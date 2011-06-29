Продаж сільгоспземлі закінчиться крахом і катастрофою для народу - Гриценко

Голова партії «Громадянська позиція», народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО прогнозує, що продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні закінчиться крахом і катастрофою для народу.



Про це УНІАН повідомили в прес-службі А. ГРИЦЕНКА.



«Земельну реформу можна проводити лише в умовах довіри до влади, коли суспільство розуміє зміст цієї реформи і в більшості своїй її підтримує, коли стабільна економічна ситуація в світі. Сьогодні немає жодної з цих умов », - заявив він.



Народний депутат нагадав, що Президент Віктора ЯНУКОВИЧ чітко заявив, що виступає за прискорене введення ринку земель сільгосппризначення, в результаті чого іноземці отримають право на покупку української землі. «І хоча потім він побачив, що понад 60% людей це не сприймають, і почав говорити про мораторій для іноземців, все ж його чітка позиція - максимально швидко ввести ринок землі», - нагадав голова «Громадянської позиції».



А. ГРИЦЕНКО переконаний, що протягом найближчих п'яти років категорично не можна вводити ринок землі. «Це не продаж автомобіля або якої-небудь іншої продукції. Це стратегічний ресурс нашої держави та кожної родини, яка володіє землею, на всю перспективу - 10, 20, 100, 200 років. Її не можна втратити », - зазначив народний депутат.



Він також повідомив, що в світі є багато країн, в яких не встановлена ​​приватна власність на землю, але вони нормально розвиваються.



«Якщо хтось сумнівається, що земельна реформа в Україні закінчиться крахом і катастрофою для народу, раджу прочитати законопроект про ринок землі на сайті Держкомзему. Як на мене, це не ринок землі, навіть не базар, це - скупка землі кількома сім'ями. Чи буде сприяти це розвитку села, агропромислового комплексу, підйому соціальних стандартів наших селян? Немає. Тому що ці люди скуповують не для того, щоб йти в село і там працювати, а для того, щоб потім на спекулятивних операціях перепродати, заробити кілька сотень мільярдів, і інтереси маленьких українців їх не цікавлять », - підкреслив А. ГРИЦЕНКО.



Голова «Громадянської позиції» також зазначив, що щодня в США і Європі друкують по мільярду, а то й більше, доларів та євро, які не підкріплені жодними матеріальними ресурсами. «Їх кинуть туди, де можна буде придбати щось матеріальне. Якби ЯНУКОВИЧ ввів ринок землі і запустив сюди іноземців, вони швидко скупили б нашу землю, і наш селянин, який мав гектар чи два, отримав би на своєму столі купу цих папірців », - зазначив А. ГРИЦЕНКО.



Як повідомляв УНІАН, 17 червня В. ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні буде працювати ринок землі.



Кабінет міністрів України 20 червня схвалив законопроект «Про ринок земель».

