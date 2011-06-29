Дощі вплинули на майбутній урожай як позитивно, так і негативно - МінАП

Сильні дощі, що пройшли в Україні останніми днями вплинули на майбутній урожай як позитивно, так і негативно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола БЕЗУГЛИЙ.

Він зазначив, що позитивно дощі вплинули на врожай пізніх культур, зокрема кукурудзи, соняшнику та сої. Разом з цим, у деяких регіонах півдня України, де опади перевищили місячну норму, деяка частина врожаю пошкоджена.